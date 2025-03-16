Nuove anticipazioni di lunedì 17 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

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Un posto al sole anticipazioni del 17 marzo 2025 (puntata 6656): Rossella rivede Fusco

Rossella vive un momento di grande malessere

Dopo aver incrociato lo sguardo di Fusco (Marco Mario De Notaris) in ospedale, ricoverato dopo lo scontro a fuoco con Damiano (Luigi Miele), Rossella (Giorgia Gianetiempo) vivrà un momento di grande malessere. I cantieri, dopo l’incidente alle Bahamas che è costato la vita ad un loro cliente, versano ormai in disastrose condizioni economiche. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), quindi, prenderà una drastica decisione.

Roberto chiede un prestito

Roberto deciderà di chiedere un prestito a Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) che, però, dopo il suo incontro con Michele (Alberto Rossi) che poteva finire male, è stato esautorato dal padre nella gestione dell’azienda di famiglia. La decisione di Roberto incontrerà la ferma opposizione di Marina (Nina Soldano). Entrata in confusione per l’abbraccio con Guido (Germano Bellavia), affranto per la tragedia che ha colpito Michele, Mariella (Antonella Prisco) cercherà di capire come dovrà comportarsi d’ora in avanti con lui.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.