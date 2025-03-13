Nuove anticipazioni di venerdì 14 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

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Un posto al sole anticipazioni del 14 marzo 2025 (puntata 6655): i sensi di colpa di Rossella

Le condizioni di Michele sono preoccupanti

Al risveglio dalla sedazione, Michele (Alberto Rossi) si accorge che non riesce a muovere la gamba sinistra. Le sue condizioni di salute sono sempre più preoccupanti e gettano la famiglia e gli amici nello sconforto. Rossella (Giorgia Gianetiempo), soprattutto, si sente in colpa perché tutto ciò che avvenuto dopo la decisione di denunciare Fusco (Marco Mario De Notaris) che, dopo uno scontro a fuoco con Damiano (Luigi Miele), è stato arrestato e ricoverato anche lui in ospedale.

Guido consolato da Mariella

A causa delle condizioni di Michele, anche Guido (Germano Bellavia) appare prostrato e a dargli conforto, visto l’assenza di Claudia (Giada Desideri), sarà Mariella (Antonella Prisco). Raffaele (Patrizio Rispo) e Renato (Marzio Honorato), invece, si trovano ad Indica dove stanno cercando di convincere Otello (Lucio Allocca) a non partire. Ma in questo periodo difficile, Otello vuole stare vicino alla sua famiglia.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.