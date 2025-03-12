Nuove anticipazioni di giovedì 13 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

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Un posto al sole anticipazioni del 13 marzo 2025 (puntata 6654): c’è apprensione per le condizioni di Michele

Marisa è tornata a Napoli

In attesa che la sedazione venga interrotta, c’è grande apprensione per le condizioni in cui Michele (Alberto Rossi) si troverà al suo risveglio. Michele, infatti, a causa del colpo di pistola ricevuto, rischia di non poter più tornare a camminare. Silvia (Luisa Amatucci), Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Marisa (Mita Medici), la madre di Michele tornata a Napoli dopo la tragedia, cercano di darsi coraggio a vicenda.

Otello vuole tornare a vivere con la sua famiglia

Damiano (Luigi Miele) si troverà a dover gestire una situazione che richiederà tutto il suo sangue freddo. Raffaele (Patrizio Rispo), nel frattempo, devo risolvere l’emergenza riguardante Otello (Lucio Allocca) che vuole tornare a Napoli e stare insieme alla sua famiglia. Rosa (Daniela Ioia), invece, ha messo una distanza tra lei e Pino (Antimo Casertano) e quest’ultimo decide di affrontare la situazione di petto.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.