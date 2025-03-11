Nuove anticipazioni di mercoledì 12 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

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Un posto al sole anticipazioni del 12 marzo 2025 (puntata 6653): Gagliotti accede al computer di Michele

Fusco non vuole arrendersi facilmente

Fusco (Marco Mario De Notaris), dopo la sparatoria in ospedale durante la quale Michele (Alberto Rossi) ha avuto la peggio, è ancora in fuga. Un colpo di fortuna, però, mette Torre (Claudio Botosso) e Renda (Luigi Miele) sulle tracce del primario. Fusco, però, non sembra intenzionato ad arrendersi facilmente.

Gagliotti cancella l’inchiesta di Michele

Mentre i familiari attendono con ansia il risveglio di Michele, Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) riesce ad accedere al computer del giornalista. L’imprenditore, quindi, ha l’opportunità di cancellare tutto il materiale compromettente sulle aziende Gagliotti che Michele aveva raccolto in questi mesi e che era pronto a rendere pubblico. Dovendo coprire l’assenza di Silvia (Luisa Amatucci) al Caffè Vulcano, Manuela (Gina Amarante) è costretta a sacrificare lo studio ma incontra la solidarietà di Niko (Luca Turco) che la esonera dall’aiutare Jimmy (Gennaro De Simone) coi compiti.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.