Nuove anticipazioni di martedì 11 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

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Un posto al sole anticipazioni dell’11 marzo 2025 (puntata 6652): la polizia è sulle tracce di Fusco

Cresce l’ansia per le sorti di Michele

Michele (Alberto Rossi), dopo essere stato ferito gravemente nel tentativo di salvare Rossella (Giorgia Gianetiempo) dalla follia di Fusco (Marco Mario De Notaris), è sottoposto ad un delicato intervento. L’ansia per le sue sorti cresce e tutti gli amici si stringono con affetto intorno a Silvia (Luisa Amatucci) e Rossella. Fusco, nel frattempo, continua la sua fuga disperata ma la polizia è ormai sulle sue tracce.

Gagliotti vuole approfittare della situazione

Dopo la tragedia che ha colpito Michele, Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), che in passato ha avuto più di un attrito con il giornalista a causa della sua inchiesta sui Gagliotti, già pensa ad una sua eventuale sostituzione in radio. Micaela (Gina Amarante), preoccupata, chiede aiuto a Filippo (Michelangelo Tommaso). Gagliotti (Carlo Caracciolo), invece, cerca di approfittare del ferimento di Michele per difendere i propri interessi.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.