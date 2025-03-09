Nuove anticipazioni di lunedì 10 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

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Un posto al sole anticipazioni del 10 marzo 2025 (puntata 6651): le condizioni di Michele sono critiche

Fusco si dà alla fuga

Fusco (Marco Mario De Notaris), dopo l’avviso di garanzia e dopo l’ennesima mortificazione da parte di sua madre, ha perso il controllo, recandosi in ospedale con una pistola, sparando all’impazzata e minacciando di uccidere Rossella (Giorgia Gianetiempo). Michele (Alberto Rossi) è riuscito a fermarlo in tempo ma, durante la colluttazione, è partito un colpo di pistola che l’ha ferito gravemente. Rossella si accanisce per rianimare in tutti i modi suo padre mentre Fusco dà inizio alla sua fuga.

Michele sottoposto ad un intervento

Michele ha un’esperienza fuori dall’ordinario di cui solo una misteriosa donna in ospedale sembra rendersi conto. A Palazzo Palladini, nel frattempo, arriva la notizia della sparatoria in ospedale, che getta sgomento tra amici e parenti. Michele viene sottoposto ad un complesso intervento di neurochirurgia e le sue condizioni di salute sono sempre più critiche.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.