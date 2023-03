Anche stasera, giovedì 9 marzo 2023, ci sarà un nuovo appuntamento con Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione. La puntata di stasera andrà in onda, come di consueto, alle ore 20:50, dopo Il Cavallo e la Torre.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e anche la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo (Napoli), che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 6 AL 10 MARZO 2023

Un posto al sole: anticipazioni 9 marzo 2023 (6149)

Marina (Nina Soldano), che fatica ad accettare la presenza di Lara (Chiara Conti) nella vita di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), sta per fare un incontro che proprio non si aspettava. Provata dalla morte della nonna, Rossella (Giorgia Gianetiempo) cerca il supporto di Riccardo (Mauro Racanati), ma l’uomo sembra distratto dal lavoro. Mentre cresce la distanza tra Silvia (Luisa Amatucci) e Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), Michele (Alberto Rossi), arrabbiato per gli attacchi che il Vulcano sta ricevendo, decide di intervenire. Otello (Lucio Allocca), intanto, deve prendere un’importante decisione.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.