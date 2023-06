Stasera, giovedì 8 giugno 2023, dalle ore 20:50, andranno in onda due puntate di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 5 ALL’8 GIUGNO 2023

Un posto al sole: anticipazioni 8 giugno 2023 (6213-6214)

Proprio quando Niko (Luca Turco) si apre alla possibilità di guardare Manuela (Gina Amarante) con occhi diversi, un nuovo ostacolo si frappone fra i due. Dopo aver confidato a Michele (Alberto Rossi) il suo doloroso segreto, Luca (Luigi Di Fiore) si prepara ad affrontare il primo giorno da primario al San Filippo. Dopo la splendida vacanza in crociera, Guido (Germano Bellavia) si augura che Mariella (Antonella Prisco) non si faccia risucchiare subito dalle tensioni con Salvatore (Cosimo Alberti).

È il giorno della partenza di Ida (Marta Anna Borucinska), e per Lara (Chiara Conti) tutto sembra tornare finalmente a procedere secondo i suoi piani. L’arrivo di Luca De Santis darà l’occasione a Riccardo (Mauro Racanati) di prendersi una piccola rivalsa nei riguardi di Ornella (Marina Giulia Cavalli). Giulia (Marina Tagliaferri), intanto, rassegnata a passare le sue giornate da sola, farà un incontro molto piacevole. Cresce l’intesa tra Costabile (Antonio Fiore) e Manuela, e Niko potrebbe non prenderla bene.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.