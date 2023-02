Stasera, mercoledì 8 febbraio 2023, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione. L’appuntamento per i telespettatori, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo la puntata de Il Cavallo e la Torre, la striscia informativa di Marco Damilano.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e anche la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off.

Un posto al sole: anticipazioni 8 febbraio 2023 (6128)

Rientrata da Londra, Marina (Nina Soldano) vorrebbe concentrarsi sui preparativi del matrimonio ormai imminente ma qualcosa rischia di minare l’armonia con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Mentre Manuela (Gina Amarante) soffre per essere stata bruscamente allontanata, Niko (Luca Turco) si impone di voltare pagina. Sentendosi in colpa per aver causato degli attriti tra i genitori, Bianca (Sofia Piccirillo) cerca di farli riavvicinare con un tenero escamotage.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.