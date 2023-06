Stasera, mercoledì 7 giugno 2023, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione. L’appuntamento per i telespettatori, come di consueto, è per le ore 20:50.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 7 giugno 2023 (6212)

Con grande cautela, Michele (Alberto Rossi) rivela a Luca (Luigi Di Fiore) di aver trovato la sua confezione di medicinali nel cestino. Per andare incontro alle esigenze di Viola (Ilenia Lazzarin), Filippo (Michelangelo Tommaso) modificherà la sua proposta di lavoro. Pur proveniente dallo stesso ambiente sociale di Clara (Imma Pirone), Rosa (Daniela Ioia) comincia a percepire le differenze tra la sua vita e quella dell’amica, mentre Eduardo (Fiorenzo Madonna) apprende che Clara è alla ricerca di un lavoro.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.