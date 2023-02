Stasera, lunedì 6 febbraio 2023, avrà inizio una nuova settimana di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione. La puntata di stasera andrà in onda, come di consueto, alle ore 20:50.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e anche la più longeva) e fa parte del palinsesto di Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, la soap è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, Un posto al sole è andato in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off tra i quali un film tv natalizio (dal titolo Un posto al sole coi fiocchi), andato in onda nel 2013.

Un posto al sole: anticipazioni 6 febbraio 2023 (6126)

Il processo a Lello Valsano (Gianluca Pugliese) inizia ricoprendo con una cappa di ansia e nervosismo tutte le persone coinvolte. Viola (Ilenia Lazzarin) e Niko (Luca Turco) lo affronteranno in modo completamente diverso e, soprattutto per il giovane avvocato, la difficile giornata avrà un epilogo totalmente imprevisto. Sotto insistenza di Mariella (Antonella Prisco), Cerruti (Cosimo Alberti) decide di accettare la proposta di Bufalotto (Peppe Romano) e di incontrarlo.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.