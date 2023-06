Stasera, lunedì 5 giugno 2023, si apre una nuova settimana di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione. La puntata di stasera, come di consueto, andrà in onda alle ore 20:50.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 5 giugno 2023 (6210)

Un incontro di lavoro si trasforma per Alberto (Maurizio Aiello) in una nuova occasione per flirtare con Diana (Sara Zanier). Clara (Imma Pirone), intanto, incerta sui sentimenti che prova per il suo ex, troverà il supporto di Eduardo (Fiorenzo Madonna). In crisi per gli anni che passano, Giulia (Marina Tagliaferri) sembra decisa a voler mettere da parte i sentimenti che sente riaffiorare per Luca (Luigi Di Fiore), ma ci riuscirà? L’uomo, intanto, sembra nascondere un problema di salute molto grave. Nunzio (Vladimir Randazzo) e Franco (Peppe Zarbo) uniranno le forze per fare una bellissima sorpresa ad Otello (Lucio Allocca).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.