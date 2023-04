Anche stasera, martedì 25 aprile 2023, giorno della Festa della Liberazione, andrà in onda regolarmente Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione. La puntata di stasera, come di consueto, andrà in onda alle ore 20:50.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 25 aprile 2023 (6182)

Dopo aver ricevuto una brutta notizia sul lavoro, Franco (Peppe Zarbo) si ritrova ad essere testimone di un momento di grande tensione tra Damiano (Luigi Miele) ed Eduardo (Fiorenzo Madonna). La sfuriata di Alberto (Maurizio Aiello) spinge Silvia (Luisa Amatucci) a rivedere la propria opinione sui propri soci, mentre Giulia (Marina Tagliaferri) cercherà di aprire gli occhi a Clara (Imma Pirone). Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sembra affezionarsi sempre di più al piccolo Tommaso (Luigi De Feo) e Marina (Nina Soldano) farà fatica a contenere la propria frustrazione e la gelosia nei confronti di Lara (Chiara Conti).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.