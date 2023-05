Dopo la pausa di ieri dovuta al Concerto del Primo Maggio, stasera, martedì 2 maggio 2023, torna Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione. La puntata, come sempre, andrà in onda alle ore 20:50.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 2 maggio 2023 (6186)

Mentre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è sempre più preoccupato per la salute di Tommaso (Luigi De Feo), Marina (Nina Soldano) si mostra sempre più insofferente alle manovre manipolatorie di Lara (Chiara Conti). Ornella (Marina Giulia Cavalli) scopre che Giulia (Marina Tagliaferri) era al corrente che Luca De Santis (Luigi Di Fiore) sarebbe diventato primario al suo posto e ci resta male che l’amica non le abbia detto niente. Incastrato da Mariella (Antonella Prisco) nella crociera, Guido (Germano Bellavia) minaccia Massaro (Francesco Procopio) di voler dire tutta la verità sulle sue scappatelle.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.