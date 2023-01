Stasera, mercoledì 18 gennaio 2023, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione. L’appuntamento per i telespettatori, come di consueto, è per le ore 20:50, al termine della puntata de Il Cavallo e la Torre, il programma condotto da Marco Damilano.

Un posto al sole è la più longeva soap opera italiana, in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Nel cast attuale, sono tanti gli attori presenti nella soap opera fin dalla prima stagione: Patrizio Rispo, Marzio Honorato, Luisa Amatucci, Alberto Rossi, Germano Bellavia, Francesco Vitiello, Marina Tagliaferri, Claudia Ruffo e Maurizio Aiello. Altri attori, invece, come Marina Giulia Cavalli, Ilenia Lazzarin, Peppe Zarbo, Luca Turco, Nina Soldano, Michelangelo Tommaso e Riccardo Polizzy Carbonelli, recitano nella soap da più di vent’anni.

Un posto al sole: anticipazioni 18 gennaio 2023 (6113)

Distrutto dai sensi di colpa verso Chiara (Alessandra Masi), Nunzio (Vladimir Randazzo) è disposto ad aggravare la propria posizione agli occhi degli inquirenti pur di recuperare il rapporto con la fidanzata. Intanto, le differenti posizioni rispetto alle accuse lanciate da Alice (Fabiola Balestriere) amplificano le tensioni tra Marina (Nina Soldano) ed Elena (Valentina Pace) e tra Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app di RaiPlay per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.