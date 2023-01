Un’altra settimana di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione, inizierà con la puntata che andrà in onda stasera, lunedì 16 gennaio 2023. L’appuntamento per i telespettatori, come sempre, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre.

Un posto al sole è la più longeva soap opera italiana, in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Nel cast attuale, sono tanti gli attori presenti nella soap opera fin dalla prima stagione: Patrizio Rispo, Marzio Honorato, Luisa Amatucci, Alberto Rossi, Germano Bellavia, Francesco Vitiello, Marina Tagliaferri, Claudia Ruffo e Maurizio Aiello. Altri attori, invece, come Marina Giulia Cavalli, Ilenia Lazzarin, Peppe Zarbo, Luca Turco, Nina Soldano, Michelangelo Tommaso e Riccardo Polizzy Carbonelli, recitano nella soap da più di vent’anni.

Un posto al sole: anticipazioni 16 gennaio 2023 (6111)

Dopo un teso confronto con Nunzio (Vladimir Randazzo), Alice (Fabiola Balestriere) prende una difficile decisione che non convince per niente Elena (Valentina Pace) e che potrebbe avere serie ripercussioni sul futuro di entrambi i ragazzi. Viola (Ilenia Lazzarin) e Damiano (Luigi Miele) faticano a gestire la tensione che si è creata tra loro. Clara (Imma Pirone), sempre più dubbiosa dopo il confronto con Diego (Francesco Vitiello), cerca di scoprire la verità sul contenuto della cassaforte.

