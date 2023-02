Stasera, martedì 14 febbraio 2023, nuovo appuntamento con Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, giunta alla ventisettesima stagione. La puntata di stasera, come di consueto, andrà in onda a partire dalle ore 20:50.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e anche la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off.

Un posto al sole: anticipazioni 14 febbraio 2023 (6132)

Manuela (Gina Amarante) continua a soffrire per la distanza che Niko (Luca Turco) ha imposto fra loro. Micaela (Gina Amarante) riuscirà a mettere zizzania fra la sua gemella e Serena (Miriam Candurro), ma una sorpresa inaspettata la sera di San Valentino riuscirà a riportare l’umore di Serena alle stelle. Sebbene le intemperanze lavorative di Riccardo (Mauro Racanati) continuino a creare tensione fra lui e Rossella (Giorgia Gianetiempo), l’uomo riuscirà a farsi perdonare. Michele (Alberto Rossi) è sempre più preso da Silvia (Luisa Amatucci), ma lei, che sembra coinvolta, dovrà destreggiarsi fra l’ennesimo contrattempo al Vulcano e il senso di colpa verso Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi).

