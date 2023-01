Un’altra settimana di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione, si chiuderà con la puntata che andrà in onda stasera, venerdì 13 gennaio 2023. L’appuntamento per i telespettatori, come di consueto, è per le ore 20:50, al termine de Il Cavallo e la Torre.

Un posto al sole è la più longeva soap opera prodotta in Italia, trasmessa da Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che racconta le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Nel cast attuale, sono tanti gli attori presenti nella soap opera fin dalla prima stagione: Patrizio Rispo, Marzio Honorato, Luisa Amatucci, Alberto Rossi, Germano Bellavia, Francesco Vitiello, Marina Tagliaferri, Claudia Ruffo e Maurizio Aiello. Altri attori, invece, come Marina Giulia Cavalli, Ilenia Lazzarin, Peppe Zarbo, Luca Turco, Nina Soldano, Michelangelo Tommaso e Riccardo Polizzy Carbonelli, recitano nella soap da più di vent’anni.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 9 AL 13 GENNAIO 2023

Un posto al sole: anticipazioni 13 gennaio 2023 (6110)

Sono giorni di grande tensione a Palazzo Palladini per Marina (Nina Soldano), Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) ed Elena (Valentina Pace). Alice (Fabiola Balestriere), schiacciata dal senso di colpa e dai sentimenti che ancora prova, sta per ricevere un messaggio che proprio non si aspettava. Clara (Imma Pirone), intanto, è sempre più determinata a scoprire se Alberto (Maurizio Aiello) si sia davvero impossessato dei gioielli che Lia (Giuliana Vigogna) sostiene appartenere alla propria famiglia.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.