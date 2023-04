Stasera, martedì 11 aprile 2023, alle ore 20:50, nuovo appuntamento con Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 11 aprile 2023 (6172)

Alberto (Maurizio Aiello) cerca di recuperare con Diana (Sara Zanier) ma nonostante lei non sembri dello stesso avviso, il loro atteggiamento sospetto potrebbe aver attirato l’attenzione di qualcuno pronto a smascherarli. In procinto di tornare a casa da Eugenio (Paolo Romano), Viola (Ilenia Lazzarin) non sembrerà del tutto convinta della sua scelta, tanto da far sorgere qualche dubbio in Ornella (Marina Giulia Cavalli). Finalmente serena per l’imminente nascita della società con Nunzio (Vladimir Randazzo) e Diego (Francesco Vitiello), Silvia (Luisa Amatucci) non sospetta che Michele (Alberto Rossi) sia uno dei suoi benefattori e solo Rossella (Giorgia Gianetiempo) riserverà al padre il riconoscimento che merita. Dopo l’ennesimo battibecco fra Mariella (Antonella Prisco) e Serena (Miriam Candurro), Guido (Germano Bellavia) e Filippo (Michelangelo Tommaso) potrebbero scoprire la causa scatenante l’astio fra le due donne.

