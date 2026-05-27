Un Posto al Sole, anticipazioni: Ornella e Renato si lasciano? Marina spietata, Alberto in crisi profonda

Nuovi colpi di scena a Un Posto al Sole il 28 maggio 2026: Ornella è tentata da Vanni, Alberto è in crisi per Anna e Renato punta alla poltrona di amministratore.

Il countdown per il consueto appuntamento serale con “Un posto al sole” è già iniziato. La storica e amatissima soap opera di Rai 3 si prepara a regalare ai telespettatori un nuovo episodio carico di tensione emotiva, colpi di scena e quegli immancabili spaccati di vita quotidiana che da trent’anni tengono incollati i fan allo schermo.

Le dinamiche tra i vicoli di Napoli si fanno sempre più intricate, lasciando aperti scenari imprevedibili sia sul fronte sentimentale che su quello delle scaramucce di vicinato.

Una crisi profonda e dolorosa: cosa accadrà a Raffaele e Ornella

Al centro dei riflettori troviamo una Ornella profondamente divisa. Sebbene le valigie per il viaggio con Raffaele siano ormai pronte, la dottoressa si scopre sempre più vulnerabile di fronte al fascino e alla vicinanza di Vanni. La sua audace proposta di mollare tutto e volare in Argentina rappresenta una tentazione fortissima, capace di mettere seriamente in crisi le certezze della donna e il suo matrimonio.

Nel frattempo, l’aria si fa pesante anche sul fronte degli affari e del cuore. Stefano, forte del recente accordo societario stretto con Marina, ha un unico obiettivo in mente: fare breccia nuovamente nel cuore di Greta. Ma Marina non rimarrà a guardare; la manager, sempre pronta a muovere i fili per proteggere gli equilibri familiari, deciderà di scendere in campo per supportare la giovane Cristina, schiacciata dalle pesanti frizioni con i genitori.

Parallelamente, il dramma interiore di Alberto rischia di raggiungere il punto di non ritorno. L’uomo si trova intrappolato in un doloroso limbo emotivo, lacerato dal timore di ferire Gianluca e dall’ossessione di riprendersi Anna, una situazione di stallo che lo farà sprofondare in una crisi profonda.

A stemperare il clima da melodramma ci penserà, come di consueto, la linea comica della serie. Tutta l’attenzione si sposta sulla preparazione della temutissima riunione di condominio di Palazzo Palladini. Renato Poggi è agguerrito come non mai e sta affilando le armi per la scalata al potere: riuscirà finalmente a farsi eleggere amministratore o i condomini boicotteranno i suoi piani? Non resta che sintonizzarsi su Rai 3 per scoprire come si evolveranno questi intrecci.