Un Posto al sole, anticipazioni maggio: Guido non sta bene

Sempre inossidabile Un Posto al Sole, veterana delle soap Rai prossima al trentennale di messa in onda (la prima puntata risale al 1996). Anche quella che a giusto titolo è nota come la “Beautiful italiana” è stata coinvolta nei cambi del palinsesto Rai occorsi per la morte di papa Francesco: l’appuntamento di lunedì 21 aprile con Upas è saltato. Martedì 22 la soap ha ripreso la consueta programmazione raggiungendo il 7,8% di share e un seguito di 1 milione e 622 mila spettatori.

Un altro stop è previsto in occasione del tradizionale Concertone del 1° maggio. La diretta da Piazza San Giovanni in Laterano per la festa dei Lavoratori farà saltare la puntata di Un posto al Sole (che riprenderà a andare regolarmente in onda da venerdì 2 maggio). Nel frattempo le anticipazioni delle puntate di maggio riservano notizie poco confortanti per Guido. Il vigile urbano di Upas non si sentirà affatto bene.

Un Posto al Sole, anticipazioni maggio: nervi a fior di pelle per Gennaro, cattive notizie per Guido

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un Posto al Sole nella settimana dal 28 aprile al 28 maggio ci preannunciano un Gennaro Gagliotti alquanto sospettoso dopo l’entrata ufficiale nel team dei Cantieri Flegrei. Sarà tormentato dai dubbi per il timore di essere stato truffato da Roberto Ferri. La presenza di Gennaro non passerà inosservata agli occhi degli altri azionisti e sarà fonte di malcontenti e tensioni.

Allo stesso tempo Gagliotti comincerà a dubitare della bontà dell’alleanza stretta con Roberto, visto che cominceranno ad arrivare notizie per nulla rassicuranti sul caso Burnet. Il sospetto che Ferri lo abbia truffato inizierà a serpeggiare in lui, rendendo Gennaro particolarmente nervoso. L’uomo si rivelerà suscettibile al punto di farsi aggressivo. E la prima a farne le spese sarà la moglie.

Non andrà meglio a Guido. Patemi d’amore per il vigile urbano. Per lui sarà un momento di estrema sofferenza. Guido realizzerà di sentire sempre più l’assenza della moglie Mirella, che comincerà a mancargli molto. Intanto la relazione con Claudia comincerà ad andare alla deriva. Il mal d’amore e la delicata situazione sentimentale faranno soffrire parecchio Guido.

Elena invece deciderà di non intromettersi più nella vita di Alice. Dopo essersi confrontata con mamma Marina e con Viola maturerà in lei il proposito di lasciar libera la figlia. Elena sarà pronta a lasciarla vivere la storia con Vinicio Gagliotti. Tra i due giovani è scattata la scintilla già da diversi mesi. Alice e Vinicio hanno fatto conoscenza e hanno rapidamente capito di essere fatti l’una per l’altro.

Insieme hanno affrontato anche una situazione di pericolo al di fuori di una discoteca, dove hanno dovuto fare i conti con l’aggressione da parte di alcuni balordi. Successivamente la ragazza aveva deciso di annullare la partenza per Londra e di trasferirsi in pianta stabile a Napoli per vivere appieno la relazione con Vinicio. Ma aveva dovuto scontrarsi con la ferma contrarietà dei familiari.