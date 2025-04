Un Posto al Sole, anticipazioni fino al 25 aprile: la decisione di Luca, Mimmo e Mariella vanno via

Ambientata nella suggestiva cornice di Napoli, a giusto titolo Un posto al Sole si è guadagnata l’appellativo di “Beautiful italiana”. Parliamo della veterana delle soap nostrane. Il prossimo anno Upas compirà trent’anni. Tanti infatti ne saranno passati da quella prima messa in onda datata 21 ottobre 1996.

È da allora che le vicende della soap opera – la prima a essere interamente prodotta in Italia – tengono compagnia agli spettatori di Rai 3. Le trame che ruotano intorno a Palazzo Palladini continuano a ottenere buoni riscontri di pubblico nella fascia preserale delle 20.50 sul terzo canale Rai. Ecco cosa succederà nelle puntate dal 21 al 25 aprile di Un Posto al Sole, in onda come sempre su Rai 3. Luca prenderà una decisione nei prossimi episodi della soap.

Upas, le anticipazioni fino al 25 aprile

Le anticipazioni di Upas fino al 25 aprile rivelano che Mimmo e Mariella saranno prossimi alla partenza. Ad attenderli ci sarà un fine settimana in agriturismo. Guido invece verrà assalito da un inatteso attacco di nostalgia, mentre Manuela – che si preoccupa per Manuela – partirà alla volta di Torino per raggiungere le sorelle. Nervi tesi per Jimmy e Niko. Le cose non miglioreranno dopo un nuovo confronto tra Niko e Valeria (per nulla intenzionata, a quanto pare, a lasciarlo andare facilmente).

Serena interverrà per consolare Manuela, anche se Micaela vorrebbe che la gemella guarisse da sola dalle sue ferite interiori. Un’altra persona le porterà un vento di speranza, aiutandola a riprendersi sul piano emotivo. Marella farà fatica a lasciarsi alle spalle il passato ma un evento sorprendente la porterà a guardare con maggiore positività al futuro. Renato invece verrà truffato e il suo morale crollerà a zero.

Raffaele riuscirà a risollevare almeno in parte l’amico alleggerendo il clima pesante con la sua ironia bonaria. Intanto Gennaro e Roberto arriveranno alla fase dei dettagli prima di chiudere l’accordo con il gruppo Gagliotti, pronto ad associarsi ai Cantieri. Scintille invece tra Elena e Alice. Madre e figlia non riusciranno a trovare un terreno comune. Alice vuole vivere appieno la storia con Vinicio, ma dovrà scontrarsi con la contrarietà della madre.

Un Posto al Sole: Michele in crisi, Luca fa una scelta audace

Micaela dal canto suo se la passerà brutta. La donna si attendeva grandi cose da Torino. Ma dovrà fare i conti con la realtà: la mancanza di un amore nella sua vita. Duello gastronomico tra Raffaele e Pino, pronti a sfidarsi a colpi di gustose ricette e spassose risate. Michele scalpiterà al pensiero di tornare a riprendere il lavoro in radio. Roberto però non sarà convinto che sia la cosa migliore da fare in questo momento.

Manuela si vedrà raggiungere da Niko a Torino. I due finalmente decideranno di stare insieme e di esplorare la città. Micaela però non accoglierà con entusiasmo la notizia: il suo timore è che la relazione possa cambiare le dinamiche tra loro. Michele alla fine si scontrerà con Ferri e Gennaro. A risentirne sarà soprattutto il suo stato d’animo, messo già a dura prova delle precarie condizioni di salute.

Saviani si sentirà messo ai margini proprio nella radio che fino a ieri era il suo porto sicuro. Mentre il giornalista si macera, Jimmy troverà un espediente per i compiti di scuola. Luca sarà concentrato sulla propria malattia e rivelerà a Alberto i suoi propositi futuri. Successivamente prenderà una decisione audace. Senza dire nulla a Giulia, contatterà una persona che potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel suo futuro.