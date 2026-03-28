Un Posto al Sole, anticipazioni aprile: la corsa in ospedale e il tentativo disperato

intriganti e colpi di scena. Tra le principali trame, si segnalano i conflitti tra Alberto, Anna e Gianluca, con il primo che chiede ad Anna di rompere ogni legame con Gianluca.

Torna puntuale l’appuntamento con Un Posto al Sole, la storica soap napoletana che dal lunedì al venerdì ci tiene compagnia in access prime time su Rai3.

La settimana che va dal 30 marzo al 3 aprile 2026 si preannuncia ricca di sviluppi, con nuove tensioni, colpi di scena e i soliti intrighi tra i protagonisti. Ecco cosa aspettarsi dagli episodi in onda durante questi giorni.

Segreti e confidenze, Gianluca in difficoltà e Mariella inquieta

La settimana si apre con Gianluca sempre più turbato dalle ambigue attenzioni di Anna. Il ragazzo, sempre più coinvolto in un triangolo amoroso, decide di confidarsi con Rossella. D’altro canto, Alberto cerca di forzare la situazione chiedendo ad Anna di interrompere ogni rapporto con Gianluca.

Intanto, Serena si trova a fare i conti con una difficile verità su Maurizio, che ha partecipato al matrimonio di Manuela, ma decide di non rivelarlo alle sorelle. Mariella, pur consapevole dei rischi, insiste nel voler aiutare Massaro, nonostante i consigli contrari di Cerri.

Il triangolo amoroso tra Alberto, Anna e Gianluca continua a complicarsi. Alberto insiste affinché Anna rompa ogni legame con Gianluca per evitare ulteriori incomprensioni. Gianluca inizia a sospettare di essere coinvolto in una relazione più complessa di quanto avesse immaginato.

Sul fronte criminale, Eduardo è tornato a far parte della banda e si prepara per un nuovo colpo, con l’aiuto di Rino. Damiano, invece, non riesce ad accettare l’insuccesso delle sue indagini. Nel frattempo, Cristina rifiuta di partire con Roberto e Marina, scegliendo invece di ascoltare il consiglio di Leo, mentre Ferri si preoccupa di Greta e cerca di svelare il suo segreto.

Le cose tra Cristina, Leo e Valentina non sono come sembrano. Mentre Roberto è sempre più convinto che Greta stia nascondendo qualcosa, la relazione segreta tra Anna e Alberto continua a essere un peso per entrambi, e Gianluca ne soffre.

Mariella, nel frattempo, è sempre più confusa riguardo i suoi sentimenti per Massaro e si chiede se anche Bice provi nostalgia per il loro matrimonio. Le relazioni tra i vari personaggi diventano sempre più tese e il confine tra verità e menzogna si fa più sottile.

Eduardo pronto a colpire di nuovo

Eduardo e la sua banda sono pronti a mettere in atto la rapina, ma qualcosa sta per andare storto. Grillo è sulle loro tracce, pronto a farli fallire. Nel frattempo, Clara e Rosa si preoccupano per lo stato di salute di Nunzia e decidono di portarla in ospedale.

Cristina, rimasta sola a casa mentre Roberto e Marina sono in vacanza, si lascia convincere da Leo e Valentina a organizzare una festa. Le cose, però, potrebbero sfuggire di mano. Renato, invece, cerca in tutti i modi di far rimanere Raffaele a Palazzo Palladini e coinvolge anche Jimmy e Bianca per convincerlo.

Clara è sempre più preoccupata per Nunzia e decide di portarla in ospedale. Eduardo, nel frattempo, sta per entrare in azione con la sua banda, ma la situazione sta per complicarsi.

Renato, deciso a non passare la Pasqua senza Raffaele, cerca di coinvolgerlo in un’iniziativa speciale. Michele, invece, si trova a dover fare i conti con le difficoltà del suo nuovo lavoro in radio, e un malinteso con i collaboratori lo spinge a riflettere su come gestire la sua carriera.