Nuove anticipazioni di lunedì 9 settembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 9 AL 13 SETTEMBRE 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 9 settembre (puntata 6521): Roberto fa una proposta spiazzante a Filippo e Serena

Il tentativo fallito di Ferri con Lara

Il processo per la compravendita del piccolo Tommaso (Luigi De Feo), che vede imputate Lara (Chiara Conti) e Madgalena (Natalia Giro), ha avuto inizio. Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), come ultima mossa, è andato a trovare Lara, tentando di convincerla a ritrattare la sua deposizione con un compenso economico ma Lara gli ha ribadito di non essere più la persona che era in passato e di voler rimediare ai propri errori. Ferri, oltre al no di Lara, ha anche trovato l’opposizione di suor Maura (Stefania Micheli). Roberto, successivamente, si rivolgerà a Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) con una proposta spiazzante.

Claudia torna nella vita di Guido

Mariella (Antonella Prisco) soffre sempre più per la crisi della sua famiglia. Nella vita di Guido (Germano Bellavia), nel frattempo, torna ad affacciarsi Claudia (Giada Desideri) e Silvia (Luisa Amatucci), benché frenata da Michele (Alberto Rossi), decide di riprovare a parlare con la sua vecchia amica.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.