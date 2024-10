Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 9 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 9 ottobre (puntata 6543): la vicenda dell’aggressione a Ferri giunge all’epilogo

Ida e Lara aspettano la sentenza del giudice

La vicenda dell’aggressione a Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) giungerà ad un epilogo che sarà imprevisto. Nel frattempo, Ida (Marta Anna Borucinska), Lara (Chiara Conti) e tutte le altre persone direttamente o indirettamente coinvolte nella vicenda, con differenti stati d’animo e speranze, attendono con trepidazione l’imminente sentenza del processo relativo alla triste vicenda di Tommaso (Luigi De Feo). Cosa deciderà il giudice?

Alberto sta per prendere una clamorosa decisione

Rosa (Daniela Ioia) avrà uno spiacevole incontro con una persona che l’ha profondamente delusa. Alberto (Maurizio Aiello), invece, stanco di vivere nella paura a causa della possibile ritorsione del boss Torrente (Loris De Luna), ancora latitante, nei suoi confronti, e di stare lontano da suo figlio Federico (Damiano Zangaro), con cui non ha più contatti dal giorno del mancato agguato a Sabbiese (Fiorenzo Madonna), maturerà una clamorosa decisione.

