Nuove anticipazioni di venerdì 9 agosto 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 5 AL 9 AGOSTO 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 9 agosto (puntata 6510): Alberto incontra Angelo Torrente

Alberto vuole liberarsi di Eduardo

Clara (Imma Pirone), Eduardo (Fiorenzo Madonna) e Federico (Damiano Zangaro) stanno vivendo con serenità la loro permanenza nella località protetta. Alberto (Maurizio Aiello), dopo aver ricevuto la visita di due scagnozzi di Angelo Torrente (Loris De Luna), si ritrova al cospetto del boss che, attualmente, è latitante. Alberto gli propone un piano per liberarsi definitivamente di Sabbiese.

Marina è delusa da Roberto

Marina (Nina Soldano) è delusa dal comportamento di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), che le ha nascosto la presenza di Magda (Natalia Giro) a Napoli, e il rapporto tra i due potrebbe subire un serio contraccolpo. Raffaele (Patrizio Rispo) e Viola (Ilenia Lazzarin) sono in partenza per Barcellona mentre Damiano (Luigi Miele) e Manuel (Manuel D’Angelo) vanno in vacanza a Gaeta. Rosa (Daniela Ioia), invece, si accinge a sostituire Raffaele in portineria, sentendosi un po’ sola.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.