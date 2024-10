Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 8 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole dell’8 ottobre (puntata 6542): Suor Maura prenderà una decisione inattesa

Silvia è in apprensione per Rossella

Una conversazione fra Lara (Chiara Conti) e suor Maura (Stefania Micheli), la vera colpevole dell’aggressione a Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), porterà quest’ultima a maturare una decisione inattesa. Dopo aver chiarito le cose con Rossella (Giorgia Gianetiempo), con cui si è riavvicinato molto, Nunzio (Vladimir Randazzo) deciderà di fare un passo avanti nella propria vita. La cosa non sfuggirà a Silvia (Luisa Amatucci) che, parlando con Michele (Alberto Rossi), manifesterà la sua apprensione per la figlia.

Jimmy continuerà a sbagliare

Il comportamento di Jimmy (Gennaro De Simone) porterà ad un nuovo allontanamento fra lui e Camillo (Lorenzo De Angelis), che si è sentito un po’ sfruttato dal suo amico. Nonostante le raccomandazioni di Renato (Marzio Honorato), che è stato recentemente allontanato dalla vita di suo nipote con l’obiettivo di responsabilizzarlo di più, Jimmy continuerà a commettere errori.

