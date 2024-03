Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 8 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione.

Anticipazioni Un posto al sole dell’8 marzo (puntata 6400): Rosa dice la verità ad Eduardo

Rossella presta soccorso a qualcuno di inaspettato

Mentre Mariella (Antonella Prisco), decisa a far scontare a Guido (Germano Bellavia) la sua pigrizia, continua ad uscire ogni sera con Bice (Lara Sansone), Rossella (Giorgia Gianetiempo), che da tempo ha deciso di lavorare come medico volontario sulle ambulanze, si troverà a prestare soccorso a qualcuno che proprio non si aspettava.

Niko si gode un po’ di spensieratezza

Clara (Imma Pirone) vivrà un momento di profonda confusione dopo aver saputo che Rosa (Daniela Ioia) ha detto la verità ad Eduardo (Fiorenzo Madonna) ossia che lei è tornata a vivere a casa di Alberto (Maurizio Aiello), con il loro figlio Federico (Damiano Zangaro). Niko (Luca Turco), dopo essere stato insieme a Valeria (Benedetta Valanzano), sembra deciso a godersi un po’ di spensieratezza. Qualcuno però non sembra prenderla affatto bene.

