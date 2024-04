Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 8 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole dell’8 aprile (puntata 6421): Nunzio scopre la verità sulla sua aggressione

Nunzio svela tutto a Diana

Nunzio (Vladimir Randazzo) ha incontrato i suoi aggressori nei pressi del cantiere dove Diana (Sara Zanier) sta lavorando. Di conseguenza, scoprirà il motivo per il quale fu aggredito e deciderà di raccontare tutto a Diana, anche lei coinvolta nella vicenda. Nunzio la conforterà e la convincerà a fare la cosa giusta. Rossella (Giorgia Gianetiempo), intanto, rifletterà sulle parole di Luca (Luigi Di Fiore), che ha notato le tensioni tra Rossella e Riccardo (Mauro Racanati) in ospedale, e cercherà invano di fare chiarezza dentro di sé.

Le tensioni tra Guido e Mariella continuano

Dopo l’intromissione di Bice (Lara Sansone) nella loro crisi matrimoniale, le tensioni tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) non accennano a diminuire e soprattutto lui sembra poco disposto a ricomporre quella che appare una distanza ampia e conclamata nella coppia.

