Nuove anticipazioni di giovedì 8 agosto 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 5 AL 9 AGOSTO 2024

Anticipazioni Un posto al sole dell’8 agosto (puntata 6509): Marina sospetta che Roberto le nasconda qualcosa

Magda diventa ingestibile per Roberto

Magda (Natalia Giro) ha deciso di andare di andare al Vulcano per vedere Ida (Marta Anna Borucinska) da vicino e quest’ultima se n’è accorta. Dopo aver visto la nipote, Magda comincia a diventare sempre più ingestibile per Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Marina, intanto, dopo aver parlato con Filippo (Michelangelo Tommaso), inizia a sospettare che Roberto le stia nascondendo qualcosa.

Alberto riceve una visita inaspettata

Sempre più chiuso in se stesso, Alberto (Maurizio Aiello) sta per ricevere una visita inaspettata. Nunzio (Vladimir Randazzo), nel frattempo, parte per le vacanze con Diana (Sara Zanier) mentre Rossella (Giorgia Gianetiempo) si prepara a trascorrere tutto il mese di agosto al lavoro. Niko (Luca Turco) è in partenza con Jimmy (Gennaro De Simone) per Formentera mentre Manuela (Gina Amarante) andrà con Filippo e Serena (Miriam Candurro) a Maratea. Renato (Marzio Honorato) non riesce proprio a nascondere il dispiacere per non essere riuscito a riunire la famiglia ad Agrigento.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.