Nuove anticipazioni di lunedì 7 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 7 ottobre (puntata 6541): Nunzio e Rossella potrebbero ritrovarsi

Salvatore si confida con Mariella

Nunzio (Vladimir Randazzo) e Rossella (Giorgia Gianetiempo), spinti dai sentimenti sopiti ma mai del tutto svaniti che provano l’una per l’altro, si sono baciati e potrebbero ritrovarsi romanticamente. Mentre esorterà Mariella (Antonella Prisco) a voltare pagina dopo la separazione da Guido (Germano Bellavia), Salvatore (Cosimo Alberti) avrà modo di confidarsi con lei e interrogarsi, anche grazie a un confronto illuminante con Michele (Alberto Rossi), su cosa voglia veramente.

Camillo si sente un po’ sfruttato da Jimmy

Jimmy (Gennaro De Simone) e Camillo (Lorenzo De Angelis) hanno fatto pace dopo la loro discussione ma il modo in cui Jimmy si relaziona con il suo amico potrebbe ferire Camillo. Quest’ultimo, infatti, avverte la spiacevole sensazione di essere un po’ sfruttato dall’amico ritrovato, come nel caso in cui si è fatto passare i compiti che Jimmy non aveva fatto. E i problemi potrebbero non finire qui.

