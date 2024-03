Nuove anticipazioni di giovedì 7 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 7 marzo (puntata 6399): Eduardo cerca di contattare Clara

La convivenza tra Alberto e Clara

Clara (Imma Pirone) è tornata a vivere a casa di Alberto (Maurizio Aiello) insieme al loro figlio Federico (Damiano Zangaro), con la promessa che Alberto cerchi una nuova sistemazione al più presto. La convivenza con Alberto, però, potrebbe far ricadere Clara nelle stesse dinamiche che in passato l’hanno legata all’uomo. Nel frattempo, Eduardo (Fiorenzo Madonna), recluso in carcere, cerca di contattare Clara, attraverso sua sorella Rosa (Daniela Ioia). Eduardo non sa che Clara è tornata a vivere insieme al suo ex compagno.

Irene e l’appuntamento con lo psicologo

Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) devono parlare a Irene (Greta Putaturo) del prossimo appuntamento con lo psicologo: come reagirà la bambina? Irene, in questo periodo, sta usando lo smartphone di nascosto con il quale segue un’influencer che le dà consigli negativi.

