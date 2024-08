Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni 7 agosto: Roberto vuole screditare Ida in vista del processo

Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini

Anticipazioni Un posto al sole del 7 agosto (puntata 6508): Roberto vuole screditare Ida in vista del processo

Magda prenderà una rischiosa iniziativa

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sta tramando per screditare l’immagine di Ida (Marta Anna Borucinska) in vista dell’imminente processo legato alla vicenda di Tommaso (Luigi De Feo), stringendo un accordo con Magda (Natalia Giro), la zia di Ida, che, però, una volta tornata a Napoli, prenderà una rischiosa iniziativa.

La proposta di Mariella a Guido

Mariella (Antonella Prisco) ha proposto a Guido (Germano Bellavia) di partire insieme in vacanza a Palinuro esclusivamente per il bene di Lollo (Vincenzo Lovriso), mettendo da parte, quindi, la loro crisi coniugale. Messo sotto pressione dalla proposta di sua moglie, Guido si troverà ad un bivio. Samuel (Samuele Cavallo) teme che Micaela (Gina Amarante) voglia lasciarlo e, ossessionato dalla necessità di sapere cosa pensi la sua fidanzata della loro relazione, Samuel riceverà una doccia gelata.

