Nuove anticipazioni di mercoledì 6 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 6 marzo (puntata 6398): Rosa prende una decisione inaspettata

Manuela e Jimmy gelosi di Niko

Determinata a dare una svolta alla propria vita, Rosa (Daniela Ioia), che si è trasferita momentaneamente a casa di Giulia (Marina Tagliaferri) per sostituire Raffaele (Patrizio Rispo) al portierato di Palazzo Palladini, prende una decisione inaspettata. L’incontro inaspettato con l’ex fidanzata Valeria Paciello (Benedetta Valanzano) sta regalando spensieratezza alla settimana bianca di Niko (Luca Turco). Questo incontro, però, oltre a causare la gelosia di Manuela (Gina Amarante) a Napoli, provocherà la gelosia anche di Jimmy (Gennaro De Simone).

Filippo e Serena discutono a causa di Irene

Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) hanno opinioni differenti su come affrontare il momento di difficoltà che sta attraversando Irene (Greta Putaturo). Filippo e Serena non sanno che la loro figlia sta usando di nascosto lo smartphone ed è influenzata negativamente da un’influencer.

