Nuove anticipazioni di martedì 6 agosto 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 6 agosto (puntata 6507): Mariella delusa dal comportamento di Guido

Michele patisce la convivenza con Guido

Michele (Alberto Rossi) comincia a patire la convivenza con Guido (Germano Bellavia) che si è trasferito da lui dopo aver confessato a Mariella (Antonella Prisco) di aver fatto l’amore con Claudia (Giada Desideri). Mariella, delusa dal comportamento del marito e preoccupata per Lollo (Vincenzo Lovriso), farà a Guido un appello molto sentito.

Giulia deciderà di partire con Luca

Turbata dalla nuova avvisaglia della malattia che ha avuto Luca (Luigi Di Fiore), Giulia (Marina Tagliaferri) ha avuto uno scontro con Renato (Marzio Honorato), ancora amareggiato per la vacanza saltata in Sicilia. Nonostante la discussione l’abbia molto provata, Giulia deciderà di partire con Luca, lasciando a Raffaele (Patrizio Rispo) il compito di ricucire con l’ex marito. La vacanza di Micaela (Gina Amarante) con la madre sarà tutt’altro che tranquilla e Samuel (Samuele Cavallo) metterà la ragazza davanti a un doloroso interrogativo.

