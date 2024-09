Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni 5 settembre: il processo per l’affido di Tommaso è alle porte

Nuove anticipazioni di giovedì 5 settembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole

Anticipazioni Un posto al sole del 5 settembre (puntata 6519): il processo per l’affido di Tommaso è alle porte

Roberto è deciso a giocarsi l’ultima carta

Il processo riguardante l’affido di Tommaso (Luigi De Feo) è ormai alle porte. Ida (Marta Anna Borucinska), che vuole fare da madre a suo figlio, teme che sua zia Magdalena (Natalia Giro), giunta a Napoli dopo essere stata chiamata da Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) con l’intento di screditare la nipote, possa metterle i giudici contro. Roberto sembra deciso a giocarsi l’ultima carta a disposizione per vincere la partita e riavere Tommaso, che considera suo figlio a tutti gli effetti, nella sua vita.

Costabile ha ingannato Manuela

Dopo aver scoperto che Costabile (Antonio Fiore) l’ha ingannata, Manuela (Gina Amarante) teme di veder naufragare il progetto del campo archeologico a cui teneva tanto e nel quale ha investito tutta se stessa. È crisi nera anche per Samuel (Samuele Cavallo) che sembra non riuscire proprio a togliersi Micaela (Gina Amarante) dalla testa.

