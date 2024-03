Nuove anticipazioni di martedì 5 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 5 marzo (puntata 6397): Manuela è gelosa di Niko

La vacanza di Niko in Trentino continua

La vacanza di Niko (Luca Turco) in Trentino, durante la quale ha rincontrato dopo tanti anni la sua ex fidanzata Valeria (Benedetta Valanzano), sta continuando. Manuela (Gina Amarante), a Napoli, nonostante sia tempo impegnata con Costabile (Antonio Fiore), fatica a contenere la gelosia nei confronti di Niko.

Roberto e Marina vigilano su Ida

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) continuano a vigilare su Ida (Marta Anna Borucinska), soprattutto da quando hanno scoperto che la ragazza ha ricominciato a frequentare Diego (Francesco Vitiello). Ida, però, è preoccupata per le gravi condizioni di salute del padre. Per questo motivo, Ida ha alzato un muro nei riguardi di Diego e sembra intenzionata a non lasciarsi andare nei suoi confronti. A causa di questa situazione, Diego non nasconde la sua insofferenza.

