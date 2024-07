Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni 5 luglio: Mariella nota qualcosa che non va in Guido

Rosa coinvolta in una rissa

Nonostante Guido (Germano Bellavia), dopo aver ascoltato i consigli di Michele (Alberto Rossi), si sforzi di preservare la sua vita di coppia con Mariella (Antonella Prisco), quest’ultima percepisce che, in lui, c’è qualcosa che non va. Mariella potrebbe venire a conoscenza dell’infatuazione di Guido nei confronti di Claudia (Giada Desideri) in modo molto traumatico. Rosa (Daniela Ioia), invece, si è fatta dei nemici nel quartiere e si è resa protagonista di una rissa che è stata sedata da Don Antoine (Hakim Gouem). Rosa e Don Antoine approfondiscono la conoscenza reciproca.

Manuela è ancora innamorata di Niko?

Niko (Luca Turco) sembra cementare sempre di più il suo rapporto con Valeria (Benedetta Valanzano). Manuela (Gina Amarante), nel frattempo, si mostra apparentemente tranquilla rispetto al suo ex ma forse le cose non stanno realmente così.

