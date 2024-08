Nuove anticipazioni di lunedì 5 agosto 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 5 AL 9 AGOSTO 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 5 agosto (puntata 6506): Giulia dovrà fare una scelta

Renato darà filo da torcere a Giulia

Giulia (Marina Tagliaferri) è chiamata a prendere una decisione per quanto riguarda le vacanze estive. Dopo aver parlato con Luca (Luigi Di Fiore), che ha scarsa voglia di partire, Giulia dovrà scegliere se restare a Napoli con lui o se andare in vacanza ad Agrigento insieme a Renato (Marzio Honorato) per raggiungere il resto della famiglia Poggi. Renato, che ha già dovuto subire il no di Niko (Luca Turco) a questa vacanza, darà filo da torcere alla sua ex moglie.

Silvia e Michela coinvolti nella crisi tra Guido e Mariella

Tornati a Napoli dalla loro vacanza, Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) saranno coinvolti nella crisi tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), con Guido che ha preso la decisione di passare qualche giorno fuori casa. Samuel (Samuele Cavallo), nel frattempo, propone a Micaela (Gina Amarante) di fare una vacanza insieme.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.