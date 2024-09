Nuove anticipazioni di mercoledì 4 settembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 2 AL 6 SETTEMBRE 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 4 settembre (puntata 6518): Manuela scopre una dolorosa verità

Manuela rischia di vedere il proprio sogno in frantumi

Spiazzata dai preoccupanti ritardi e dalle vistose carenze nell’allestimento del parco archeologico, Manuela (Gina Amarante) scoprirà una dolorosa verità riguardante Costabile (Antonio Fiore) che rischierà di mandare a monte il suo sogno.

Niko consiglia ad Alberto di autodenunciarsi

Niko (Luca Turco) scopre quello che Alberto (Maurizio Aiello) ha fatto: prima ha cercato un accordo con il boss Torrente (Loris de Luna) nel tentativo di di vendicarsi di Sabbiese (Fiorenzo Madonna) e poi, preoccupato per l’incolumità di Clara (Imma Pirone) e Federico (Damiano Zangaro), ha aiutato Eduardo ad assicurare gli uomini di Torrente alle forze dell’ordine. Allarmato anche per la propria incolumità, Niko tenta di convincere Alberto ad autodenunciarsi alla polizia per tutelarsi da eventuali vendette di Torrente. Anche Clara viene informata di ciò che ha fatto Alberto e stavolta non intende perdonare l’ex compagno.

