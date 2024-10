Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 4 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Momento di nervosismo per Nunzio

Diana (Sara Zanier), dopo essersi ripresa dal tentato omicidio, fatica, però, sempre di più a riprendere in mano la propria vita. Nunzio (Vladimir Randazzo), nel frattempo, sotto pressione, vivrà un momento di forte nervosismo sul lavoro, soprattutto dopo i recenti dissidi con Silvia (Luisa Amatucci) riguardanti la ristrutturazione del Vulcano. Per Rossella (Giorgia Gianetiempo), invece, sembra arrivato il momento di fare chiarezza sui propri sentimenti.

L’amicizia tra Rosa e Don Antoine cresce sempre di più

Lara (Chiara Conti) cerca di convincere suor Maura (Stefania Micheli), la vera colpevole dell’aggressione a Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), a non parlare con la polizia. La sintonia tra Rosa (Daniela Ioia) e Don Antoine (Hakim Gouem), nel frattempo, cresce sempre di più ma la loro amicizia comincia a essere vista con un certo sospetto nel quartiere.

