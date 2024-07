Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di giovedì 4 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 4 luglio (puntata 6484): Rosa si è fatta dei nemici nel quartiere

Ida si confiderà con Raffaele

Dopo aver combattuto a lungo per non lasciare la propria casa e dopo esserci tornata a vivere dopo l’arresto dell’imprenditore Flavio Bianchi (Leonardo Santini) e la fuga del boss Torrente (Loris De Luna), Rosa (Daniela Ioia) scoprirà di essersi fatta dei nemici nel quartiere dove vive. Ida (Marta Anna Borucinska), invece, dopo la proposta improvvisa ricevuta da Diego (Francesco Vitiello), deciderà di confidarsi con Raffaele (Patrizio Rispo).

Jimmy si è innamorato della nipotina di Valeria

Per facilitare il rapporto tra Valeria (Benedetta Valanzano) e Jimmy (Gennaro De Simone), Niko (Luca Turco) ha organizzato una cena alla quale Valeria ha anche portato la sua nipotina che si chiama Mina. Dopo la cena, Jimmy non sembra avere occhi che per lei. Zia e nipote, però, sembrano avere qualcosa da nascondere.

