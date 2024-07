Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 31 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 31 luglio (puntata 6503): Roberto sta tramando qualcosa

Claudia lascerà Napoli?

Sebbene sembri esclusivamente concentrato nel portare a termine l’acquisizione della radio di proprietà di Chiara Petrone (Alessandra Masi), Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), tenendo all’oscuro anche Marina (Nina Soldano), sta tramando qualcosa. Terminate le repliche del suo spettacolo teatrale, Claudia (Giada Desideri) ha deciso di lasciare Napoli e tornare a Roma. La grande vicinanza con Guido (Germano Bellavia), che si è instaurata in questo periodo, riuscirà a farle cambiare idea.

Rapporti tesi tra Rosa e suo figlio

La pericolosa vicinanza in spiaggia tra Marika (Laura Pagliara) e Bice (Lara Sansone) rischia di innescare una vera bomba. Rosa (Daniela Ioia), dopo aver discusso con Marika, ha deciso di porre fine anticipatamente alla sua vacanza. Manuel (Manuel D’Angelo) non ha digerito il ritorno anticipato a Napoli e il rapporto con sua madre si fa sempre più teso.

