Nuove anticipazioni di lunedì 30 settembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 30 settembre (puntata 6536): i sospetti di Diego su Ida

Marina è la sospettata numero uno dell’aggressione

Diego (Francesco Vitiello) ha il sospetto che Ida (Marta Anna Borucinska) non gli abbia detto la verità riguardo la notte dell’aggressione a Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) durante la quale lei ha staccato prima dal lavoro. In un confronto aperto con Ida, Diego non le nasconde i suoi dubbi. Marina (Nina Soldano), invece, dopo la prova raccolta dagli inquirenti, si ritrova ad essere la sospettata numero uno.

Mariella vuole la separazione da Guido

Sobillata da Bice (Lara Sansone), Mariella (Antonella Prisco) sembra determinata ad andare da un avvocato per regolarizzare la sua separazione, dopo l’ultima discussione con Guido (Germano Bellavia) nella quale lui l’ha accusata di mettergli contro suo figlio. Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) fanno riflettere Guido: se lui e Mariella continueranno a farsi la guerra, chi ci andrà di mezzo sarà solo Lollo (Vincenzo Lovriso).

