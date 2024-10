Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 30 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 30 ottobre (puntata 6558): Nunzio deluso da Rossella

Luisa proverà ad intimidire di nuovo Rosa

Supportata da alcune amiche, Luisa (Assia Serrato) proverà a intimidire di nuovo Rosa (Daniela Ioia), diventata oggetto di pettegolezzi nel quartiere a causa della sua amicizia con Don Antoine (Hakim Gouem). Indispettito dalla ritrosia di Rossella (Giorgia Gianetiempo), che non vuole più rimanere da sola con il primario Fusco (Marco Mario De Notaris), quest’ultimo inizierà a farle una sottile guerra psicologica.

Roberto dà un segnale di distensione a Marina

Nunzio (Vladimir Randazzo), ignaro del disagio che sta vivendo Rossella, è deluso dall’inerzia dell’amica su cui confidava per avere un parere sulle condizioni di Diana (Sara Zanier). Il rapporto tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Filippo (Michelangelo Tommaso) si fa sempre più conflittuale a causa del mancato rispetto di ruoli a Radio Golfo 99. Roberto, però, nel frattempo, darà un significativo segnale di distensione a Marina (Nina Soldano).

