Nuove anticipazioni di martedì 30 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 30 luglio (puntata 6502): Guido rischia di compromettere il suo matrimonio

Alberto vuole vendicarsi di Eduardo

Le accuse di Marika (Laura Pagliara) e la sua gelosia porteranno ad una frattura fra lei e Rosa (Daniela Ioia). Mariella (Antonella Prisco) e Bice (Lara Sansone), invece, rinsalderanno la loro amicizia. Guido (Germano Bellavia) compirà un passo che potrebbe compromettere definitivamente il suo matrimonio. Clara (Imma Pirone) ed Eduardo (Fiorenzo Madonna), nel frattempo, si godono gli ultimi giorni prima del parto, convinti di essere al sicuro, ma Alberto (Maurizio Aiello), che ha scoperto la località protetta dove vivono, roso dalla rabbia, giocherà il tutto per tutto pur di vendicarsi di Sabbiese.

Filippo spera che il padre non acquisti la radio

Filippo (Michelangelo Tommaso) si augura che l’acquisto della radio da parte di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non vada in porto. Marina (Nina Soldano) si sta rendendo conto che il marito sta inasprendo la trattativa per compensare la frustrazione accumulata per Tommaso (Luigi De Feo).

