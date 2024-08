Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 30 agosto 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 30 agosto (puntata 6515): Clara è sul punto di partorire

Alberto preoccupato per l’incolumità di Clara e Federico

Preoccupato per l’incolumità di Clara (Imma Pirone) e Federico (Damiano Zangaro), Alberto (Maurizio Aiello) cerca di arrivare nel luogo in cui vivono prima degli uomini di Torrente (Loris De Luna), con i quali aveva stretto un accordo per vendicarsi di Eduardo (Fiorenzo Madonna). Alberto riuscirà nel suo intento? Clara, nel frattempo, è ormai sul punto di partorire.

Manuela è gelosa di Valeria

Rossella (Giorgia Gianetiempo) e i suoi colleghi si preparano a conoscere il nuovo primario che ha preso il posto di Luca (Luigi Di Fiore), costretto a lasciare il ruolo di primario a causa della sua malattia. Manuela (Gina Amarante), invece, è sempre più gelosa per la presenza di Valeria (Benedetta Valanzano) nella vita di Niko (Luca Turco) e Jimmy (Gennaro De Simone): la ragazza, infatti, sembra aver capito come accattivarsi gli uomini della famiglia Poggi.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.