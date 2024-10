Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni 3 ottobre: la lite tra Marina e Lara viene diffusa on line

Nuove anticipazioni di giovedì 3 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 3 ottobre (puntata 6539): la lite tra Marina e Lara viene diffusa on line

Suor Maura ha una cosa da dire a Lara

Lara (Chiara Conti) e Marina (Nina Soldano), che si sono incontrate in ospedale dov’è ricoverato Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), hanno un litigio che viene ripreso e diffuso on line. È la goccia che fa traboccare il vaso per Marina, che prenderà una radicale decisione, mentre Lara riceverà la visita di Suor Maura (Stefania Micheli), che deve dirle una cosa molto importante.

Luca sostituisce Ornella al Centro Ascolto

Luca (Luigi Di Fiore) ha accettato la proposta di Giulia (Marina Tagliaferri) di sostituire Ornella (Marina Giulia Cavalli) come medico volontario presso il Centro Ascolto. Jimmy (Gennaro De Simone) va al Vulcano con Mina (Emanuela Finazzer) mentre Manuela (Gina Amarante), assunta da Silvia (Luisa Amatucci), è alle prese con il suo primo giorno di lavoro al locale. Tra zia e nipote, però, rischia di instaurarsi una complicità sbagliata.

