Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni 3 luglio: Roberto prova a riprendere in mano la propria vita

Nuove anticipazioni di mercoledì 3 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 1° AL 5 LUGLIO 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 3 luglio (puntata 6483): Roberto prova a riprendere in mano la propria vita

Diego vuole dare una scossa alla sua relazione con Ida

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), convinto da Marina (Nina Soldano), tenterà di superare l’ossessione per Tommaso (Luigi De Feo), dopo che il Tribunale ha deciso che il bambino dovrà lasciare la sua casa. Ferri quindi, proverà a riprendere in mano la propria vita. Diego (Francesco Vitiello), invece, pronto a formare una famiglia a tutti gli effetti con Ida (Marta Anna Borucinska) e suo figlio, vuole dare una scossa alla sua relazione, prendendo un’improvvisa decisione.

Jimmy conosce la nipote di Valeria

Luca (Luigi Di Fiore) ha preso coscienza delle pesanti ripercussioni che la sua malattia sta avendo sulla propria vita lavorativa. Il dottore proverà a reagire affidandosi all’amore di Giulia (Marina Tagliaferri). Maldisposto verso Niko (Luca Turco), Jimmy (Gennaro De Simone) si prepara a conoscere la nipote di Valeria (Benedetta Valanzano).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.