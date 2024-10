Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni 29 ottobre: Filippo in rotta di collisione con Roberto

Nuove anticipazioni di martedì 29 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 28 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 29 ottobre (puntata 6557): Filippo in rotta di collisione con Roberto

Rossella vuole evitare di rimanere da sola col primario

Per evitare di rimanere di nuovo da sola con il primario, da cui sta ricevendo eccessive attenzioni, Rossella (Giorgia Gianetiempo) compie un passo falso che potrebbe comprometterne la posizione lavorativa ai suoi occhi. Filippo (Michelangelo Tommaso), nel frattempo, non intende recedere dal suo proposito e a causa di questo motivo, è in rotta di collisione col padre.

Guido ha difficoltà a trovare un nuovo alloggio

Oltre al pessimo rapporto lavorativo con il figlio, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha ricevuto una richiesta esplicita da parte di Marina (Nina Soldano), tornata recentemente a Palazzo Palladini: se vuole salvare il loro rapporto, infatti, Roberto dovrà sottoporsi ad una terapia psicologica. Viste le difficoltà a trovare un nuovo alloggio e far quadrare i conti, l’offerta di Cotugno (Walter Melchionda) potrebbe non essere più così improponibile per Guido (Germano Bellavia).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.